المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية: هناك أكثر من ألفين شهيد تحت الأنقاض بغزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي والإنساني في غزة كارثي وصعب، لافتًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص لجأوا إلى أماكن مزدحمة ومكتظة بالسكان وقد بدأت تظهر بينهم الأمراض المعدية مثل الالتهابات الرئوية والإسهال والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى أنهم معرضون للقصف على مختلف المستويات مما أدى إلى الكثير من الإصابات والوفيات.

وأضاف “المنظري”، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن 40% من المستشفيات قد خرج من الخدمة، كما أن 70% من مراكز الرعاية الصحية خرجت من الخدمة إما بالاستهداف المباشر من قبل القوات الإسرائيلية، أو من خلال توقف الوقود عن هذه المستشفيات، ولذلك يعرض حياة مئات الآلاف من هؤلاء الناس في المستشفيات للخطر.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك أكثر من ألفين شهيد تحت الأنقاض بغزة.