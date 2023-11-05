أحمد شيبة يتصدر تريند "يوتيوب" بأحدث أغنياته "قاتلنى وجاى تقولى شالوم"

استطاع المطرب أحمد شيبة تحقيق نجاح كبير بأحدث أغنياته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تضامنًا مع القضية الفلسطينية ودعم لأهل غزة بسبب ما يحدث من الاحتلال الصهيوني.

وتصدرت أغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تريند "يوتيوب"، خلال يوم واحد فقط من طرحها، وظهر بصورة الفيديو الرسمي مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين.

وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلًا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

يذكر أن المطرب أحمد شيبة، أدى مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، بعد صراع مع المرض، ونشر أحمد شيبة صورًا من أمام الكعبة بعد أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الصور قائلًا: "لبيك اللهم عمره عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".