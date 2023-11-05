الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد شيبة يتصدر تريند "يوتيوب" بأحدث أغنياته "قاتلنى وجاى تقولى شالوم"

أحمد شيبة
أحمد شيبة

استطاع المطرب أحمد شيبة تحقيق نجاح كبير بأحدث أغنياته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تضامنًا مع القضية الفلسطينية ودعم لأهل غزة بسبب ما يحدث من الاحتلال الصهيوني.

وتصدرت أغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تريند "يوتيوب"، خلال يوم واحد فقط من طرحها، وظهر بصورة الفيديو الرسمي مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين.

وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلًا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

يذكر أن المطرب أحمد شيبة، أدى مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، بعد صراع مع المرض، ونشر أحمد شيبة صورًا من أمام الكعبة بعد أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الصور قائلًا: "لبيك اللهم عمره عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

أحمد شيبة الفلسطينية القضية الفلسطينية قاتلني وجاي تقولي شالوم الاحتلال الصهيونى شيبة أغنياته غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف الطريق الساحلى بغزة لمنع تحرك المواطنين

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" قصف عنيف بقطاع غزة أشبه بالقنبلة النووية

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": 30 شهيدا باستهداف مخيم المغازى وسط قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم..ألا تسمع ؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا