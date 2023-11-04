السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: إسرائيل استغلت التصعيد الحالى بغزة لتنفيذ مخططها من تهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياسات الإسرائيلية تتمثل بشكل رئيسي في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف قديم ومتجدد والموقف المصري كان واضحًا في هذا الصدد من رفض المخططات الإسرائيلية وتم التأكيد عليه من قِبل الرئيس السيسي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري انطلق من مبدأ يحكم السياسة المصرية من منطلق أنه يهدد القضية الفلسطينية قبل أن يكون رافضًا لقضية التهجير، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية التهجير، ولكن سبق وطرحت أكثر من مرة حتى وإن كانت من مراكز الفكر والبحوث الإسرائيلية والتي تعبر بشكل غير رسمي عن دوائر القرار الإسرائيلية.

 إسرائيل استغلت التصعيد الحالي لتنفيذ مخططها القديم

وأشار إلى أن إسرائيل استغلت التصعيد الحالي، وما تقوم به لتنفيذ مخططها القديم، وهذا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لهم، لأنه يحقق جزءًا من تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين بما يضغط على دول الجوار وعلى رأسها مصر، وحتى لا تمثل فلسطين تهديدًا لإسرائيل بالإضافة لتصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل استغلت التصعيد الحالي تنفيذ مخططها القديم الفصائل الفلسطينية تهجير الفلسطينيين قطاع غزة

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