"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)
اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة “الإسرائيلية”، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة فورًا.
وخرجت مظاهرات في “تل أبيب”، لمطالبة الحكومة “الإسرائيلية” بالعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
في سياق مختلف، نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في لندن وبرلين وباريس اليوم السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان الطرف الأغر وتتجمع فيه.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".