"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة “الإسرائيلية”، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة فورًا.

⭕️اعلام العدو: مواجهات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس؛ بعد وصول تظاهرة تطالبه بالاستقالة فورًا، بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات اسرى الاحتلال لدى المقاومة تتجه نحو مقر نتنياهو pic.twitter.com/UFzJx1w47C — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 4، 2023

وخرجت مظاهرات في “تل أبيب”، لمطالبة الحكومة “الإسرائيلية” بالعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

في سياق مختلف، نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في لندن وبرلين وباريس اليوم السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان الطرف الأغر وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".