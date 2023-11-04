السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

طاهر محمد طاهر رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في دوري نايل

طاهر رجل مباراة الأهلي
طاهر رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

حصد طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح طاهر في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني.

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الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون.

سيطر الأهلي على المباراة بالكامل، وكاد يهز الشباك مع الدقائق الأولى من الفرصة التي أتيحت أمام أحمد عبد القادر، كما تصدت العارضة لهدف محقق من تسديدة إمام عاشور.

افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تمريرة ذكية حملت توقيع إمام عاشور، فيما سجل هدف المقاولون جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي في مباراة اليوم على النحو الآتي: "مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، صلاح محسن، بيرسي تاو، أليو ديانج، حمزة علاء، كريستو، كريم نيدفيد، كريم فؤاد".
 

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