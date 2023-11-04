السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة ريال سوسيداد التي ستجمع الفريقين بالدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني على ملعب "أنويتا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويسعى برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف على ملعبه.

ويريد ريال سوسيداد تحقيق الفوز ومطاردة الكبار على المراكز الأولى بجدول الترتيب حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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تشكيل برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

شهد تشكيل برشلونة مشاركة ليفاندوفسكي في الهجوم بجوار جواو فيليكس، في حين يتواجد جواو كانسيلو في خط الوسط للمباراة الثانية على التوالي.

وعاد جوليس كوندي للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - جواو كانسيلو

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

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تشكيل ريال سوسيداد

جاء تشكيل ريال سوسيداد الذي أعلن عنه إيمانويل ألجاوسيل المدير الفني للفريق كلا من:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: أيهن مونوز - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - هماري تراوري

خط الوسط: مايكل ميرينو - مارتن زوبيميندي - برايس مينديز

خط الهجوم: أندير بارينتشيا - مايكل أويارزابال - تاكيفوسا كوبو 

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