قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. عودة بيدري

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا، موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنويتا"، معقل على ملعب "مونتجيك" معقل الفريق الباسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتُنقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، عودة بيدري جونزاليس بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب الهولندي فرينكي دي يونج، كذلك سيرجي روبيرتو.

وجاءت قائمة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا - أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوليس كوندي

خط الوسط: بابلو جافي - بيدري جونزاليس - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.

ترتيب برشلونة في جدول الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد خسر في الجولة الماضية، على ملعبه “مونتجويك” ووسط جماهيره، بهدفين مقابل هدف أمام ريال مدريد، في الكلاسيكو.