رومانو: تشافي يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع برشلونة حتى 2025

كشفت تقارير إعلامية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بات على أعتاب البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الكاتالوني لفترة جديدة مقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن تشافي أكمل اتفاقه مع إدارة برشلونة لتمديد عقده حتي يونيو 2025.

وسينتهى العقد الحالي لتشافي مع برشلونة، في يونيو من عام 2024.

برشلونة يفاوض تشافي لتجديد عقده

وأضاف رومانو، أن التفاوض بدأ منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أيضًا أن يتم التوقيع عليه رسميًا، ليبقي تشافي منصبه لعام آخر.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد ذكرت في وقت سابق، إن إدارة برشلونة ووكيل أعمال تشافي، يقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الخاصة بتمديد العقد.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكاتالوني، كان قد اتفق مع المدرب على تمديد العقد حتى عام 2026، إلا أنه بسبب قضايا اللعب المالي النظيف، أجرى الطرفان مفاوضات جديدة تم الاتفاق فيها على أن يمتد عقد تشافي حتى 2025.

وكان تشافي، قد تولى تدريب برشلونة، منذ السادس من نوفمبر عام 2021، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتي يونيو 2024.

وقاد المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني عن الموسم الماضي.