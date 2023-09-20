الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن تجديد عقد أليخاندرو بالدى حتى 2028

أليخاندرو بالدي
أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه الشاب أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر للفريق، حتى عام 2028.

وكان أليخاندرو بالدي يمتلك عقدًا مع برشلونة ينتهي في يونيو 2024، ونجح في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية.

برشلونة يعلن تجديد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"– "تويتر سابقًا"، لتجديد عقد لاعبه الشاب أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر للفريق، لمدة خمس سنوات حتى يونيو 2028.

وأضاف نادي برشلونة في بيانه، أنه سيتم تقديم أليخاندرو بالدي في المدينة الرياضية "خوان جامبر"، غدًا الخميس.

ووضع نادي برشلونة شرطًا جزائيًا في عقد أليخاندرو بالدي تبلغ قيمته مليار يورو.

 

يأتي ذلك بعدما تألق أليخاندرو بالدي بشكل كبير رفقة برشلونة طوال الفترة الماضية، ليحجز مكانًا في التشكيل الأساسي، ونجح في الانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا بشكل مبكر.

وترغب كبار الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات أليخاندرو بالدي، الأمر الذي أثار القلق داخل أروقة نادي برشلونة، ويسعى لتجديد عقده لأطول فترة ممكنة.

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وشارك أليخاندرو بالدي في 56 مباراة رفقة برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

أما في الموسم الجاري 2023/ 2024، فقد شارك بالدي في 4 مباريات مع برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك الشاب الظهير الأيسر، صاحب الـ19 عامًا، في 6 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا.

برشلونة إليخاندرو بالدي بالدي تجديد عقد بالدي الدوري الاسباني

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