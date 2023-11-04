السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يواجه ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.. وإنتر يتحدى أتلانتا في "كالتشيو"

برشلونة وريال سوسيداد
برشلونة وريال سوسيداد

يخوض برشلونة اختبارا صعبا حين يحل ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد في معقله بملعب الأنويتا ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإسباني، وذلك فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات من أجل تخطي أحزان خسارة الكلاسيكو بهدفين لهدف في الجولة الماضية إلا أنه يواجه ظروفا عصيبة تتمثل في غياب عدد كبير من نجومه للإصابة في ظل ملاقاة منافسا صعبا وقادرا على التسبب في مشكلات دائمة لبرشلونة في ملعبه الأنويتا.

وحقق سوسيداد انطلاقة قوية في الليجا هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس ب19 نقطة حتى الآن فيم يمتلك برشلونة 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

وينطلق الشقيق الأصغر والضلع الثالث لأندية إقليم كتلونيا جيرونا والذي يُعد الحصان الأسود بالليجا هذا الموسم نحو ملعب أل سادار معقل أوساسونا من أجل مواصلة بدايته المدوية حيث يتقاسم الصدارة مع ريال مدريد حتى الآن بعد مرور 11 جولة ب28 نقطة ويتخلف عن الملكي فقط بفارق الأهداف.

ويستضيف ريال بيتيس مايوركا في الخامسة مساءًا فيم يحل إشبيلية ضيفا على سيلتا فيجو في السابعة والنصف.

أما في إيطاليا فيتوجه إنتر ميلان نحو مدينة بيرجامو بإقليم لومبارديا لمواجهة أتلانتا في معقله بملعب أتليتي أزوري في قمة مباريات  الجولة الحادية عشر من الكالتشيو والتي تنطلق في السابعة مساءا.

ويسعى الإنتر للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الذي يعتليه ب25 نقطة فيم يمتلك أتلانتا 19 نقطة يكمل بها المربع الذهبي خلف يوفنتوس وميلان على الترتيب.

ويستدرج إيسي ميلان على ملعبه التاريخي سانسييرو فريق أودينيزي سعيا لاقتناص ثلاث نقاط جديدة تضعه على القمة حال تعثر الإنتر ويوفنتوس.

وجمع الروسونيري 22 نقطة حتى الآن يحتل بها المركز الثالث حيث يتخلف بثلاث نقاط عن إنتر المتصدر وبنقطتين عن وصيفه يوفنتوس حيث يمتلك البيانكونيري 23 نقطة.

ويحل حامل اللقب نابولي ضيفا على ساليرنيتانا في ملعب أريكي بمدينة ساليرنو في الرابعة عصرا في مباراة سهلة نسبيا لكتيبة رودي جارسيا.

ولم يحظ الأزوري  ببداية جيدة تليق بحامل اللقب حيث يحتل المركز الخامس حتى الآن برصيد 18 نقطة ويسعى لاقتحام المربع الذهبي إذ يكفيه الفوز مع تعثر أتلانتا لتبادل مقعديهما على سلم الترتيب.

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الاسباني انتر ميلان أتلانتا

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