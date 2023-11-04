وزير الصحة يكشف أمنية طفل فلسطيني مصاب.. ويؤكد: ربع الجرحى يحتاجون أطرافا صناعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المستشفيات الميداني التي يتم إقامتها، تكون في الأماكن التي لايوجد بها خدمات طبية مثل الصحراء أو منطقة ليس بها خدمات، وهذا ليس وارد لدينا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها محافظة شمال سيناء يوجد مستشفى الشيخ زويد، والعريش ودير العبد، كما يتم إنشاء مستشفيات أخرى، مشيرًا إلى أن شمال سيناء تستعد لدخول نظام التأمين الصحي الشامل العام المقبل والمستشفيات مجهزة بكافة الأجهزة المتطورة.

وأكد أن ربع حالات الجرحى الفلسطينيين يحتاجون أطرافًا صناعية وهذا شيء مؤلم جدًا ومن ضمن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم عندما سأله نفسك في إيه؟ "قال نفسي أزرو مصر"، مؤكدًا أنه اتفق مع الشباب بتنفيذ رغبته.

تكليف فريق طبي متخصص في الأطراف الصناعية لمتابعة الجرحى الفلسطينيين

وأشار إلى أن الأطراف الصناعية يتم تركيبها بعد 4أشهر وتم تكليف فريق طبي متخصص في الأطراف الصناعية بالجلوس مع الجرحى، لان هناك إصرارًا أن يتم تزويدهم بها ايًا كان مكانهم وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.