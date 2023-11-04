رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء: "استقبلنا 80 مصابا من قطاع غزة"

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر ونحن على استعداد سواء من وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين والجرحى، وكذلك إدخال المساعدات سواءً كانت عبر الجو أو البحر أو البر.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أنه في 8 أكتوبر تمكنا من تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني 2 طن من المستلزمات والأدوية، واستقبلنا حتى اليوم 80 مصابا من قطاع غزة وتم توزيعها على المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء، كما تم توزيع المصابين والجرحى على أماكن إقامة.

واستكمل: “تم توجيه جميع أوجه الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة الروابط ما بين العائلات الموجودة هنا والمصابين في غزة للاطمئنان عليهم، وهم الآن بحالة جيدة، ويوجد بعض منهم وصل إلى مرحلة الشفاء”.