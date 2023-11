جامعة الوادي الجديد تفوز بجائزة أحسن بوستر بمؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية

شارك قسم الإنتاج الحيواني بجامعة الوادي الجديد، في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023.

بمشاركة الدكتور أيمن يوسف كساب عميد الكلية والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سليمان حسن سليمان مدرس الإنتاج الحيواني بالكلية والمعيدة اسراء محمد وردي، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد حصل البحث المقدم من الدكتور أحمد سليمان وآخرون على جائزة أحسن بوستر بالمؤتمر لعام 2023 تحت عنوان Assessment of Betaine as a feed additive to improve the metabolic status and reproductive performance of Aberdeen Angus cows in arid subtropical regions

(تقييم البيتايين كإضافة علفية لتحسين الحالة الأيضية والأداء التناسلي لأبقار الأبردين أنجس في المناطق شبه الاستوائية القاحلة) والذي تناول واحدة من استراتيجيات تخفيف العبء الحراري علي الأبقار من خلال إضافة مادة البيتايين كمضاد للاجهاد الحراري لما له من دور في تحسين الاستجابات الفسيولوجية للإبقار تحت ظروف الإجهاد الحراري مسببًا تحسن ملحوظ في الاداء الإنتاجي والتناسلي للأبقار تحت الظروف البيئية الحارة بالوادي الجديد.