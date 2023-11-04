حالات صعبة.. "الصحة" تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حالة المصابين التي نقلت لمستشفيات العريش من غـزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن حالة المصابين التي نقلت لمستشفى العريش من غزة وفرنا لهم كافة الخدمات وحالتهم صعبة، وهناك حالات بها كسور بالجمجمة وشظايا أثرت على المخ.

وأضاف، أن بعض الحالات المصابة بالعيون تم نقلها لمعهد ناصر وبعضها للمجمع الطبي ببورسعيد، موضحًا أن الأشقاء لديهم تقدير عميق لدور مصر، وما تقوم به من جهود كبيرة متابعًا: "مقدرين ذلك وده دورنا".

وأشار إلى أنه يتم استقبال 40 حالة يوميًا بداية من يوم واحد نوفمبر ودورنا كدولة شقيقة تقديم الدعم في هذه الظروف.