محلل سياسى: السوشيال ميديا أظهرت الحقائق للمواطن الغربى عن القضية الفلسطينية

علق محمد صلاح المحلل السياسي، علي تناول المفارقة في تناول القضية الفلسطينية من الإعلام الغربي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني لا يملك حق الدفاع عن النفس وفي حين النظام الدولي الذي يضع مجموعة من القوانين وعقوبات ضد روسيا لدخولها أوكرانيا لم يخرج أحد ليدين إسرائيل أو يطالب بوقف إطلاق النار.

وأضاف:" لما روسيا دخلت حرب شوف كم العقوبات.. دلوقتي الكلام ده فين، ومفيش حد قال عيب أو وقف اطلاق النار وبيعتبروا ده طموح مبالغ فيه، وأي حد بيتبنى وجهة نظر غربية بيتم ترشيحه بشكل كبير ".

وأشار إلى أن الشعوب في دول الغرب تم شحنهم لعقود طويلة من العرب والمسلمين من خلال وسائل الاعلام الخاص بهم، مؤكدا أن دخول السوشيال ميديا غير المعادلة وأصبح المواطن الغربي أو الأوروبي حر نفسه ويعلم الحقائق من جانب آخر.