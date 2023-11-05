أبرز أدعية الصباح من الموضوعات المهمة، التي يكثر البحث عنها بشكل يومي في ساعات الصباح الأولى؛ لذلك يقدمها موقع “الدستور” بشكل يومي ضمن خدماته التي يلبيها للقراء.

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023



ننشر في هذا التقريرأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

يا رب اجعل يوم الأحد بداية أسبوع مليء بالنجاح والسعادة.

يا حفيظ احفظني وساعدني في يوم الأحد وفي كل أيام الأسبوع.

اللهم اجعل يوم الأحد فرصة لبداية جديدة وتحقيق الأهداف.

اللهم املأ يومي هذا بالإيمان والعمل الصالح والسعادة.

اللهم يا من أنعمت علينا بالصحة والعافية، احفظهما لنا وارزقنا القوة والعافية في جميع أيامنا.

يا شافي السقم، اشفِ مرضانا وألبسهم عافيتك، واحرسنا من الأمراض والمكروهات.

اللهم يا مُعافي الناس، اجعل الصحة والعافية نصيبًا دائمًا في حياتنا، واحفظنا من الأوجاع والمشاكل.

يا رب يا واهب الشفاء، اشفِ جميع المرضى وارحمهم برحمتك الواسعة، وألبسهم ثوب الصحة والعافية.

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