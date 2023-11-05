الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

أبرز أدعية الصباح من الموضوعات المهمة، التي يكثر البحث عنها بشكل يومي في ساعات الصباح الأولى؛ لذلك يقدمها موقع “الدستور” بشكل يومي ضمن خدماته التي يلبيها للقراء.

 

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023


ننشر  في هذا التقريرأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

 

يا رب اجعل يوم الأحد بداية أسبوع مليء بالنجاح والسعادة.

يا حفيظ احفظني وساعدني في يوم الأحد وفي كل أيام الأسبوع.

اللهم اجعل يوم الأحد فرصة لبداية جديدة وتحقيق الأهداف.

اللهم املأ يومي هذا بالإيمان والعمل الصالح والسعادة.

اللهم يا من أنعمت علينا بالصحة والعافية، احفظهما لنا وارزقنا القوة والعافية في جميع أيامنا.

يا شافي السقم، اشفِ مرضانا وألبسهم عافيتك، واحرسنا من الأمراض والمكروهات.

 

اللهم يا مُعافي الناس، اجعل الصحة والعافية نصيبًا دائمًا في حياتنا، واحفظنا من الأوجاع والمشاكل.

يا رب يا واهب الشفاء، اشفِ جميع المرضى وارحمهم برحمتك الواسعة، وألبسهم ثوب الصحة والعافية.

 

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اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنَبْت، وبك خاصمت، اللهمّ إنّي أعوذ بعزّتك لا إله ‏إلّا أنت أن تضلّني، أنت الحيّ الذي لا يموت.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. 

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللّهم ارزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا
 

اللهمّ لا تُشمّت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.

 

اللهمّ أحفظني بالإسلام قائمًا، وأحفظني بالإسّلام قاعدًا، وأحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًّا أو حاسدًا.

اللهم اسخر لي الأرض وما فيها من خيراتك وارزقني من واسع فضلك.
اللهم  اكتب لي الرزق الحلال في هذا اليوم واجعله مباركًا ونافعًا.

اللهم اجعل هذا اليوم  يوم تفتح فيه أبواب الرزق والبركة على نفسي وأهلي.

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