الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء لأهل غزة لنصرتهم مكتوب من السنة النبوية

دعاء لأهل غزة
دعاء لأهل غزة

يهتم المسلمون بالبحث عن صيغ مختلفة للدعاء لأهل غزة مع تصاعد حدة العنف من الكيان الصهيوني المحتل، والذي يستهدف المدنيين في منازلهم، كما يقصف المستشفيات، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء لأهل غزة لنصرتهم مكتوب من السنة النبوية. 

دعاء لأهل غزة 

 

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

دعاء لأهل فلسطين مكتوب

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف عني هذا الظلم الذي أعاني منه، وأن تنصرني على من ظلمني، وأن ترد حقي إليه، وأن تجعلني من عبادك المخلصين، الذين لا يخافون في الله لومة لائم.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام، اللهم اجعل لأهل غزة  النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم انصر اخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك، اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

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دعاء لأهل غزة من السنة النبوية 

يارب كن العَون والنّصر لأهل غزة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن والاهم، كما أسالك ان تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

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القاهرة الإخبارية: 8600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

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