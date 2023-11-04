بسبب التغير المناخى.. السعودية تواجه السيول.. والمركز الوطنى يحذر من طقس الأيام المقبلة

تعتبر السيول التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الحالية، من الأحداث المناخية الخطيرة التي يشهدها البلد، وتسببت في وفاة طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات، بالإضافة إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وتعتبر هذه السيول نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المختلفة في السعودية، والتي تجاوزت معدلاتها السنوية بشكل كبير.

وتعد هذه السيول تحديًا كبيرًا للحكومة السعودية، حيث تعمل المملكة على تقديم المساعدة للمتضررين وإزالة آثار الفيضانات والسيول، وذلك من خلال تنفيذ خطط الطوارئ وإرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى المناطق المتضررة.

وتشكل السيول، تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية والجهات المسئولة، ومن الضروري أن يعمل المجتمع بشكل مشترك للتغلب على هذه التحديات والحد من آثارها على المجتمع والبيئة.

وكشفت فرق الدفاع المدني السعودي بمحافظة الحائط، عن انتشال جثة طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات، بمساعدة الفرق التطوعية، كما أنقذت فرق الدفاع المدني بالطائف غرب السعودية شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، توقع أن يشهد طقس السعودية حالة من الاضطرابات الجوية خلال الفترة المقبلة، بدءًا من أمس الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل على عدة مناطق في السعودية، مشيرًا إلى أن هناك 10 مناطق على مستوى المملكة يجب على مواطنيها تجنب الخطر الواقع من الأمطار والسيول، وعليهم الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع أن تكون من المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية، ومنها مكة المكرمة، عسير، الحجاز، الباحة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.