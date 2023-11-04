السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بسبب التغير المناخى.. السعودية تواجه السيول.. والمركز الوطنى يحذر من طقس الأيام المقبلة

التغير المناخي
التغير المناخي

تعتبر السيول التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الحالية، من الأحداث المناخية الخطيرة التي يشهدها البلد، وتسببت في وفاة طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات، بالإضافة إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وتعتبر هذه السيول نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المختلفة في السعودية، والتي تجاوزت معدلاتها السنوية بشكل كبير.

وتعد هذه السيول تحديًا كبيرًا للحكومة السعودية، حيث تعمل المملكة على تقديم المساعدة للمتضررين وإزالة آثار الفيضانات والسيول، وذلك من خلال تنفيذ خطط الطوارئ وإرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى المناطق المتضررة.

وتشكل السيول، تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية والجهات المسئولة، ومن الضروري أن يعمل المجتمع بشكل مشترك للتغلب على هذه التحديات والحد من آثارها على المجتمع والبيئة.

وكشفت فرق الدفاع المدني السعودي بمحافظة الحائط، عن انتشال جثة طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات، بمساعدة الفرق التطوعية، كما أنقذت فرق الدفاع المدني بالطائف غرب السعودية شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

بحيرات صناعية وسدود إعاقة بقيمة 1.5 مليار جنيه لحماية سيناء من السيول

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، توقع أن يشهد طقس السعودية حالة من الاضطرابات الجوية خلال الفترة المقبلة، بدءًا من أمس الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل على عدة مناطق في السعودية، مشيرًا إلى أن هناك 10 مناطق على مستوى المملكة يجب على مواطنيها تجنب الخطر الواقع من الأمطار والسيول، وعليهم الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع أن تكون من المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية، ومنها مكة المكرمة، عسير، الحجاز، الباحة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.

السيول المملكة العربية السعودية الاحداث المناخية أبو سهيلات السعودية

مواد متعلقة

وزير الرى: 1627 عملًا صناعيًا للحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه

بحيرات صناعية وسدود إعاقة بقيمة 1.5 مليار جنيه لحماية سيناء من السيول

آخر تطورات سيول سفاجا.. وكيف تتصرف حال وجود السيول؟

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية