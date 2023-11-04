السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرج: حسن نصر الله يبيع غزة ويعبر عن صوت إيران فى خطابه الأخير

حسن نصر الله
حسن نصر الله

انتقد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بشأن موقف الحزب من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصفًا إياه بأنه "يا ريته ما طلع اتكلم".

وقال فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن نصر الله تحدث لأكثر من ساعة، ولم يقدم أي دعم ملموس لغزة، بل كان ينقل رسائل إيرانية للمنطقة، مشيرًا إلى أن حزب الله وإيران باعا غزة في حربها ضد الكيان الصهيوني.

وأضاف فرج، أن نصر الله لم يف بوعوده السابقة بالتدخل في التوقيت المناسب لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأنه ظل يتوعد أمريكا دون أن يتخذ أي إجراء عملي، مستنكرًا أن يكون هذا هو الصوت الذي يمثل المقاومة في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أطراف فرحوا بخطاب نصر الله، هم الشعب اللبناني الذي يخشى الانجرار إلى حرب جديدة، وأمريكا التي تسعى إلى عزل حزب الله عن الصراع الفلسطيني، وإسرائيل التي تريد تقويض دور حزب الله كقوة مقاومة.

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