السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

الجيش الثالث الميدانى
الجيش الثالث الميدانى

نفذ أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح  شريف العرايشى، قائد الجيش الثالث الميدانى، أكد خلالها الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى، لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان، والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الاستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.

حضر البيان اللواء أ. ح  خالد قناوى، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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