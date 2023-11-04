السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سارق سيارة ميكروباص فى الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الأميرية، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة ميكروباص من أمام أحد العقارات بمنطقة الأميرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط عاطل بمنطقة الأميرية، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال ركنها أمام أحد العقارات.

وبمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه، بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته على سلاح نارى "طبنجة "، وطلقتين من ذات العيار.

التحقيقات الأولية منطقة الأميربة نيابة الأميرية الأميرية سلاح نارى الإجراءات القانونية

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حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

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