حبس سارق سيارة ميكروباص فى الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة الأميرية، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة ميكروباص من أمام أحد العقارات بمنطقة الأميرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط عاطل بمنطقة الأميرية، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال ركنها أمام أحد العقارات.

وبمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه، بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته على سلاح نارى "طبنجة "، وطلقتين من ذات العيار.