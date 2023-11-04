السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسي "السيسي" تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر حملة السيسي الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة الدكتور علي عبدالباسط وعدد من ممثلي النقابة التي تضم مايقرب من ٣٠٠ ألف مواطن في عضويتها، وتقدم عددًا كبيرًا من الخدمات الصحية للمواطنين.

السيسي يعتبر الصحة أمن قومي

وكان في استقبال وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، معربًا عن سعادته وترحيبه بزيارتهم، مشيدًا بدور  النقابة الوطني في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودورهم في النهوض بقطاع الصحة مؤكدًا أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي يعتبر ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية.

وأشار «فوزي»، إلي أن السيسي بدأ الإصلاح الصحي بتحديد نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تدشينه عددًا من المبادرات الصحية والتي نذكر منها على سبيل المثال مبادرة" ١٠٠مليون صحة"، ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي والوحيدة حتى الآن، وكذلك التأمين الصحي الشامل فضلًا عن اهتمام المرشح الرئاسي بالأمراض التي تؤثر على الأجيال القادمة مع التركيز على سوء التغذية والتقزم وإيلاء الرعاية الطبية اللازمة لها.

ومن جانبه، وجه وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية الشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدين بدور المرشح الرئاسي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلًا عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية في القطاع الصحي.

المشاركة في توعية المواطنين

بالإضافة الي إنشاء العديد من مصانع إنتاج الأمصال وغيرها، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي وحثهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الصحة المستشار محمود فوزي

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