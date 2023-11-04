وزير الصحة يكشف طبيعة إصابات الجرحى القادمين من غزة للعلاج بمصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن إصابات الجرحى الفلسطينيين تتمثل في كسور وبتر أطراف وشظايا وكسر في الجمجمة.

متوسط أعمار الإصابات ما بين 15 و16 عامًا

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمستشفى العريش، اليوم السبت، أن متوسط الأعمار في الإصابات ما بين 15 و16 عامًا، وأطفال يبلغون 8 أعوام، ومنهم من فقد عائلته أو أخيه أو شخصًا من أهله، ومنهم من جاء مع عمه أو خاله.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تم توفير 150 سيارة إسعاف بشكل يومي على معبر رفح لاستقبال الحالات، والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم انتقال الحالات للأماكن المؤهلة.