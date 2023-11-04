وزير الصحة: نقدم خدمات الدعم النفسى للمصابين الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن فور وصول المصابين من فلسطين إلي معبر رفح يتم فحصهم وتقديم الدعم النفسي على الفور والعلاج لا يقتصر على العلاج الطبي فقط.

وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة مستشفى العريش، أن المصابين الفلسطينيين يعانون من حالة نفسية سيئة للغاية لا تقل عن المعاناة الطبية، ومن فور وصولهم يتم فرز الحالات للتوجه به إلى المستشفي التي بها الكوادر الطبية التي تستطيع التعامل مع حالته.

وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

واستهل وزير الصحة زيارته للمستشفى بزيارة المصابين الفلسطينيين واطمأن علي مستوى الخدمات المقدمة لهم.