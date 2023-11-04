"عمل بطولى".. وزير الصحة يوجه الشكر للأطقم الطبية وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مستشفيات قطاع محافظات شمال سيناء تستقبل عددا كبيرا من الحالات، وأيضًا قطاع محافظات القناة، وتم توافد بعض الحالات لمستشفى بورسعيد الخاص لتخصص العيون، وأيضًا مستشفى النجيلة ومجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر.

توفير 150 سيارة إسعاف بشكل يومى

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة منذ بداية الأزمة تنفذ بشكل جيد جدًا، إضافة إلى توفير 150 سيارة إسعاف بشكل يومي على معبر رفح لاستقبال الحالات، والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم انتقال الحالات للأماكن المؤهلة.

ووجه وزير الصحة الشكر للأطقم الطبية وهيئة التمريض والإداريين، وأيضًا إدارة المستشفيات للتعامل بالحس الوطني المعهود في هذه الأزمات التي أقل ما يوصف بها أنه "عمل بطولي"، منوهًا بأن ما يراه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما نراه على الواقع من مآسٍ.