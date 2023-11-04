كيف تحمي نفسك من الإصابة بالفشل الكلوي؟

تعتبر أمراض الكلى من أخطر وأصعب الأمراض التي قد تصيب الإنسان، ويكون علاجها وألمها صعبًا للغاية، فيما يسهل تجنبها عن طريق اتباع العادات الغذائية السليمة للوقاية منها.

ويستعرض التقرير التالي طرق الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي.

كيف تحمي نفسك من الاصابة بالفشل الكلوي

الفشل الكلوي

الفشل الكلوي هو عدم قدرة الكُلى على ترشيح الفضلات من الدَّم بشكلٍ كافٍ، وتوجد الكثير من الأَسبَاب المُحتملة لحدوث الفشل الكلوي، حيث يؤدي بعضها إلى حدوث تراجع سريع في وظائف الكُلى (إصابة الكلية الحادَّة تشتمل الأَسبَاب على الحالات التي تُقلِّل جريان الدَّم إلى الكليتين، و يؤدي استمرار الفشل الكُلوي لفترةٍ زمنيَّة إلى حدوث ارتفاعٍ في ضغط الدَّم في كثيرٍ من الأحيان، وتفقد الكلى قدرتها على إنتاج كميَّاتٍ كافية من هرمون (الإريثروبويتين) الذي يُنشِّط تشكيل خلايا الدَّم الحمراء الجديدة، ممَّا يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء.

الوقاية من الفشل الكلوي

يمكن الوقاية من الفشل الكلوي عن طريق شرب كميات كافية من الماء، حيث تساعد على قيام الكليتين بوظائفهما بشكل مناسب، والتوقف عن التدخين والكحول، لأنهما يزيدان من عبء العمل على الكليتين في التخلص من السموم، وكذلك يساعد تناول الأطعمة الصحية على تجنب أمراض الكلى، والحفاظ على الوزن المثالي الصحي وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وممارسة النشطة الرياضية، وإجراء الفحوصات السنوية لنشاط الكلى، وعدم الإفراط في تناول المسكنات التي تعد سببًا رئيسيًا وراء الإصابة بالفشل الكلوي، والحفاظ على معدل السكر والكوليسترول في الدم بشكل مستمر، و تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل، والأرز البني، والشوفان، والذرة يوميًا، و خبز أو شوي اللحوم والدجاج والأسماك بدلًا من القلين وتجنب الملح والبهارات التي قد تؤدي إلى تضرر الكلى.