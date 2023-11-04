السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالفشل الكلوي؟

الفشل الكلوي
الفشل الكلوي

تعتبر أمراض الكلى من أخطر وأصعب الأمراض التي قد تصيب الإنسان، ويكون علاجها وألمها صعبًا للغاية، فيما يسهل تجنبها عن طريق اتباع العادات الغذائية السليمة للوقاية منها.

ويستعرض التقرير التالي طرق الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي.

كيف تحمي نفسك من الاصابة بالفشل الكلوي

تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها لمريض الكلى

الفشل الكلوي

الفشل الكلوي هو عدم قدرة الكُلى على ترشيح الفضلات من الدَّم بشكلٍ كافٍ، وتوجد الكثير من الأَسبَاب المُحتملة لحدوث الفشل الكلوي، حيث يؤدي بعضها إلى حدوث تراجع سريع في وظائف الكُلى (إصابة الكلية الحادَّة تشتمل الأَسبَاب على الحالات التي تُقلِّل جريان الدَّم إلى الكليتين، و يؤدي استمرار الفشل الكُلوي لفترةٍ زمنيَّة إلى حدوث ارتفاعٍ في ضغط الدَّم في كثيرٍ من الأحيان، وتفقد الكلى قدرتها على إنتاج كميَّاتٍ كافية من هرمون (الإريثروبويتين) الذي يُنشِّط تشكيل خلايا الدَّم الحمراء الجديدة، ممَّا يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء.

الوقاية من الفشل الكلوي

يمكن الوقاية من الفشل الكلوي عن طريق شرب كميات كافية من الماء، حيث تساعد على قيام الكليتين بوظائفهما بشكل مناسب، والتوقف عن التدخين والكحول، لأنهما يزيدان من عبء العمل على الكليتين في التخلص من السموم، وكذلك يساعد تناول الأطعمة الصحية على تجنب أمراض الكلى، والحفاظ على الوزن المثالي الصحي وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وممارسة النشطة الرياضية، وإجراء الفحوصات السنوية لنشاط الكلى، وعدم الإفراط في تناول المسكنات التي تعد سببًا رئيسيًا وراء الإصابة بالفشل الكلوي، والحفاظ على معدل السكر والكوليسترول في الدم بشكل مستمر، و تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل، والأرز البني، والشوفان، والذرة يوميًا، و خبز أو شوي اللحوم والدجاج والأسماك بدلًا من القلين وتجنب الملح والبهارات التي قد تؤدي إلى تضرر الكلى.

اقرأ أيضاً

تعزيز احترام الذات.. 5 نصائح للآباء لتعزيز صورة الجسم الإيجابية لدى الأطفال

الكلى الفشل الكلوى الد م الكليتين ضغط الد م خلايا الد م

مواد متعلقة

مى عز الدين: والدتى تعانى من قصور وظائف الكلى (فيديو)

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى.. ومشروبات للوقاية

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين بملاهي الجيزة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مكالمة "التحذيرات" تظهر للعلن.. إيران لبريطانيا: المقاومة تُقاتل الاحتلال في فلسطين

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية