دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين العام بـ17 ماكينة غسيل

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن دعم وحدة الكلى في مستشفى السنبلاوين بـ 17 ماكينة تبرعت بها جمعية الأورمان، ضمن سلسلة التطوير الشامل لوحدة الكلى في المستشفى.

وثمَّن "مختار" دور جمعية الأورمان ومساهماتها المتنوعة في تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية الأورمان في الدقهلية، هي نموذج فريد يتميز به المحافظة، حيث يتنوع ويتعدد دورهم في تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتقديم خدمات حكومية متميزة في كافة المجالات.

وأوضح "مختار" أنه سبق وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وبحضور المستشار سيد الشوربجي، مدير مشروعات الجمعية بالدقهلية، لتطوير وحدة الكلى الصناعية والحضانات، ومحطة تحلية المياه في مستشفى السنبلاوين العام، بتكلفة تقدر بـ 15 مليون جنيه.



افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم مؤخرا افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، وقال إنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى للقضاء على قوائم الانتظار وثمن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جهود محافظ الدقهلية ودعمه الكامل لمنظومة الخدمات الصحية بالدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمرضى والمترددين على جميع روافد الخدمة الصحية.

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