تعزيز احترام الذات.. 5 نصائح للآباء لتعزيز صورة الجسم الإيجابية لدى الأطفال

يمكن للأطفال الذين لديهم صورة جسدية إيجابية، أن يتقبلوا أنفسهم ويحتفلوا بها لكونهم ما هم عليه، على العكس من ذلك فإن الأطفال الذين لديهم صورة سلبية عن الجسم معرضون لخطر ضعف احترام الذات، وزيادة النقد الذاتي، والاضطراب العاطفي اللاحق، الذي يمكن أن يصل إلى أقصى درجات القلق السريري أو الاكتئاب أو اضطرابات الطعام.

ويمكن أن يؤثر بشكل أكبر على جميع مجالات الحياة المهمة، بدءًا من الأكاديميين وحتى تكوين الصداقات والحفاظ عليها، وبما أن هذا جزء مهم من الصحة الشاملة لطفلنا ورفاهيته، فمن المهم للآباء تعزيز صورة الجسم الإيجابية لدى الأطفال.

نصائح لتعزيز صورة الجسم الإيجابية لدى الأطفال

شارك موكتا دافاليكار، عالم النفس السريري للأطفال والمراهقين خمس نصائح بسيطة ولكنها مهمة للآباء لتعزيز صورة ذاتية صحية لدى الأطفال.

1. القيادة بالقدوة:

يتعلم الأطفال من خلال نمذجة البالغين.،فكر في نقاط عدم الأمان لديك، كن نموذجًا يحتذى به وابدأ في الشعور بالرضا تجاه جسدك أولًا.

2. دعهم يعرفون "أنهم أكثر من أجسادهم":

هذه رسالة قوية يمكننا، كآباء، إيصالها، نقدر بوعي الصفات غير الجسدية مثل اللطف والشجاعة والطبيعة المساعدة، دعهم يعرفون أنك تقدرهم كبشر وليس فقط لكونهم لطيفين أو جميلين.

3. تجنب وضع العلامات:

لا تستخدم بشكل عرضي أو مازح الصفات مثل الدهنية وغيرها، التي تسلط الضوء على العيوب الجسدية، لأن هذا يعزز عدم الأمان.

4. التركيز على الصحة وليس الوزن:

لا تدع علاقة طفلك بالطعام وممارسة الرياضة تتمحور حول الوزن (تدور حول فقدان الوزن أو زيادته)، التأكيد على الجوانب الإيجابية الأخرى للطعام والنشاط البدني مثل الحفاظ على الصحة وتحسين التركيز وما إلى ذلك.

5. كن على دراية بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي:

التعرض المستمر لمعايير الجمال غير الواقعية والمعدلة بالفوتوشوب يمكن أن يؤدي إلى عدم الرضا العميق عن جسد الشخص، التحدث معهم حول هذا الموضوع، من المؤكد أن المناقشة الصحية والتواصل المفتوح يمكن أن يساعدا في تقليل تأثير هذا القصف.