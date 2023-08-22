الشعور بالحزن وقلة الثقة بالنفس.. ماذا يعني الاضطراب العاطفي الموسمي؟

يُعاني بعض الأشخاص من زيادة الاكتئاب في فصل الصيف، يشعرون في هذه الفترة ببعض الأعراض التى تشمل انخفاض الحالة المزاجية، وصعوبة النوم، وفقدان الشهية، وربما فقدان الوزن، وغيرها من الأعراض الأخرى التى يطلق عليها في النهاية اسم الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

SAD هي حالة من المعروف أنها تؤثر على الأشخاص في فصل الشتاء ، عندما يكون كل شيء أكثر كآبة قليلاً، ولكن بالنسبة لـ 10% من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، فإنهم يعانون منها بشكل عكسي (الحزن الصيفي).

ومع ذلك، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 80 % في عمليات البحث على جوجل عن "الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي" في العام الماضي، وزيادة بنسبة 450 في المائة في "الاكتئاب الصيفي " في الأشهر الثلاثة الماضية في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

ما هو الحزن؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن SAD هو نوع من الاكتئاب الذي يأتي ويذهب بنمط موسمي، ولأن غالبية الناس يصابون به خلال الأشهر الباردة والأكثر قتامة، فإنه يُعرف في الغالب باسم "اكتئاب الشتاء"، الأسباب ليست واضحة. ولكن يُعتقد أن تقليل التعرض لأشعة الشمس في الشتاء قد يكون مهمًا.

يمكن أن يعيق إنتاج هرمونات الميلاتونين، وهو أمر مهم للنوم المنتظم، والسيروتونين، المعروف أيضًا باسم "هرمون السعادة".

يمكن أن يؤدي تغيير الضوء أيضًا إلى تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية (ساعة الجسم)، مما قد يؤدي إلى التخلص من وظائف الجسم المختلفة مثل الشهية والمزاج.

ويُعتقد أيضًا أن الكثير من الضوء في الصيف يؤدي إلى إثارة هذه الاستجابات الجسدية.

ووفقًا لموقع “the sun” إن وفرة الضوء تمنع إنتاج الميلاتونين، وهو أمر ضروري للنوم، إذا كان هناك الكثير من الضوء في غرفة نومك، أو إذا كنت متأخرًا في الخارج ثم يوقظك الضوء مبكرًا، فستتعطل دورة نومك/استيقاظك، ومن ثم يصبح من الصعب تنظيم حالتك المزاجية، ولكن هناك عدد من العوامل الظرفية التي قد تساهم في انخفاض الحالة المزاجية في فصل الصيف، وتشمل هذه الضغوط المالية، وانخفاض الثقة في الجسم أو عدم وجود وقت هادئ.

وقال البروفيسور جيمس، طبيب نفسي، إن الضغط من أجل الاختلاط الاجتماعي في أشهر الصيف يمكن أن يكون له تأثير على الحالة المزاجية، في حين أن دفع نفسك للقيام بذلك يمكن أن يجعل الأمر أسوأ.

ما هي أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي ؟

من المهم أن نلاحظ أن SAD لا يقتصر على الشعور بالغضب.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) تشبه أعراض الاكتئاب الطبيعي، ولكنها تحدث بشكل متكرر في وقت معين من السنة".

تشمل علامات الاكتئاب انخفاض المزاج والدموع والشعور باليأس.

قد تنسحب اجتماعيًا أو تفقد الاهتمام بالأنشطة والهوايات اليومية، وتقل رغبتك الجنسية وتشعر بالتوتر أو القلق.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحزن الشتوي، قد يأكلون أكثر ويزداد وزنهم.

ولكن في الصيف، قد يفقد الشخص المصاب بهذه الحالة شهيته، ويأكل أقل ويفقد وزنه.

يمكن أن تجعل الأعراض من الصعب الحفاظ على العمل أو العلاقات.

قد يكون من الصعب عليك التأقلم، وعند هذه النقطة يجب أن تفكر في رؤية طبيبك العام.

ماذا يمكنك أن تفعل لتجنب هذه الأعراض؟

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، قد يبدو هذا بمثابة العلاج بالضوء أو تدابير نمط الحياة التي تشجع على البحث عن ضوء النهار الطبيعي.

وقال البروفيسور جيمس إن الوعي بالتعرض للضوء مهم أيضًا في حالات الاضطراب العاطفي الموسمي في الصيف، على سبيل المثال الحد من التعرض للضوء في المساء حيثما أمكن ذلك.

تشمل مقاييس نمط الحياة التي قد تساعد في العلاج ما يلي: