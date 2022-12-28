الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

4 طرق للتخلص من اكتئاب الشتاء

اكتئاب الشتاء
اكتئاب الشتاء

مع انخفاض درجة الحرارة الباردة ونقص ضوء الشمس المباشر يميل الناس إلى التخلي عن أنشطتهم المفضلة التي اعتادوا القيام بها لأنها "شديدة البرودة"، مما قد يدخلهم في دائرة الاكتئاب، وإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من تلك الكآبة من خلال موقع " healthsite".

احصل على الشمس
خلال فصل الشتاء، يستمر الناس في العيش لعدة أيام دون الحصول على شعاع من أشعة الشمس المباشرة، هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لشعورهم بالاكتئاب، تأكد من حصولك على بعض فيتامين (د) كل يوم من كل أسبوع.

النهوض باكرًا
من الصعب النهوض من السرير في صباح الشتاء البارد، ولكن إذا جعلت من الاستيقاظ مع شروق الشمس عادة، فلن يكون أمامك يوم كامل فحسب، بل ستحصل أيضًا على ما يكفي من أشعة الشمس.

خذ حمامًا ساخنًا
هل لديك حوض استحمام؟ استفد بشكل كامل من الحمام الدافئ وسيجعلك هذا تشعر بالراحة والسعادة.

دلل نفسك
يمكن أن يترك الشتاء جلدك جافًا وباهتًا للغاية، هذا قد يجعل مظهرك متعبًا أيضًا، حافظ على روتين للعناية بالبشرة والشعر وسيجعلك ذلك تشعر بالراحة أيضًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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