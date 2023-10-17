تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها لمريض الكلى

مرض الكلى هو حالة صحية تصيب الكلى وتؤثر على وظائفها الحيوية، والكلى هي عبارة عن أعضاء صغيرة تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم وإنتاج البول، ويمكن أن يحدث مرض الكلى عندما تتعرض الكلى للضرر أو التلف، مما يؤثر على قدرتها على القيام بوظائفها بشكل صحيح.

هناك عدة أسباب للإصابة مرض الكلى، بما في ذلك:

- ارتفاع ضغط الدم المزمن

- مرض السكري

- التهابات الكلى

- التسمم بالمواد الكيميائية

- التشوهات الوراثية

أعراض مرض الكلى يمكن أن تشمل:

- زيادة التعب والضعف العام

- اضطرابات في نمط النوم

- تغيرات في نسيج الجلد

- زيادة في التبول أو نقص فيه

- احتباس السوائل والانتفاخ

- ارتفاع ضغط الدم

- اضطرابات في مستويات المعادن والكيماويات في الجسم

و التغذية السليمة جزءًا مهمًا من إدارة مرض الكلى ويرصد "الدستور" بعض الأطعمة التي يجب تناولها لمرضى الكلى:

البروتينات

يجب تناول كمية معتدلة من البروتينات، وذلك لتقليل الضغط على الكلى. ويمكن الحصول على البروتينات من مصادر مثل الدجاج والأسماك والبيض والألبان.

الخضروات والفواكه

يجب تناول كمية كافية من الخضراوات والفواكه، حيث إنها تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية مفيدة للصحة.

الكربوهيدرات

يجب تناول كمية معتدلة من الكربوهيدرات، وذلك لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة. ويمكن الحصول على الكربوهيدرات من مصادر مثل الأرز والخبز والبطاطا.

السوائل

يجب شرب كمية كافية من الماء والسوائل، حيث إنها تساعد على تنظيف الكلى وإزالة الفضلات من الجسم.

التوابل

يجب تجنب استخدام التوابل المالحة، حيث إنها تزيد من ضغط الدم وتؤثر على صحة الكلى.

الملح

يجب تقليل استخدام الملح في الطعام، حيث إنه يزيد من ضغط الدم ويؤثر على صحة الكلى.

الدهون

يجب تقليل استخدام الدهون المشبعة، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتؤثر على صحة الكلى.

ومن المهم استشارة طبيب مختص في التغذية لتحديد نظام غذائي مناسب لحالتك المحددة.