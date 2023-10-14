نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى.. ومشروبات للوقاية

يبحث الكثير من الناس عن نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى و مشروبات للوقاية، لأن مرض حصوات الكلى من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها العديد.

وتزامنًا مع انتشار مرض حصوات الكلى، نرصد لكم في السطور التالية نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى ومشروبات للوقايه بهذا المرض، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى

هناك بعض النصائح الطبية التي يجب الالتزام بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى ومشروبات للوقايه

1 - تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، لأن تناول الماء الزائد يعمل على تخفيف المواد الموجودة في البول، والتي تؤدي إلى تكون الحصوات.

2 - أثناء تناولك للماء يمكنك إضافة حامض الستريك إلى الماء عن طريق عصر بعض عصير الليمون أو البرتقال أو قم بالتبديل وأدمج عصير الليمون قليل السكر - بدون سكر وعصير البرتقال.

3 - تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

4 - تقليل الصوديوم.

5 - الحد من تناول البروتين الحيواني.

6 - تجنب الأطعمة المكونة للحصوات مثل البنجر والشوكولاتة والسبانخ والشاي ومعظم المكسرات الغنية بالأكسالات.

7 - ولتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى يجب الحفاظ على رطوبة الجسم للحفاظ على تدفق مستمر من البول من خلال شرب العصائر الطبيعية والماء.

مشروبات تحميك من الإصابة بمرض حصوات الكلى

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى ومشروبات للوقايه

هناك قائمة مشروبات طبيعية تعمل على حمايتك من خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - مشروب الليمون الذي يحتوي على حامض الستريك الذي يمنع تكون حصوات الكلى، ويساعد على تفتيت الحصوات التي تكونت بالفعل.

2 - يجب تناول المشروبات التي تحتوي على الكالسيوم الموجود في الحليب والزبادي يمكن أن يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى.

3 - يحتوي خل التفاح على حمض السيتريك، الذي يساهم في المحافظة على قلوية الدم والبول، ويحفز المعدة على إفراز الأحماض التي تمنع تشكل حصوات الكلى.

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