وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بمدينة الفرافرة

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة.

وأجرت وزيرة التضامن جولة داخل مركز التأهيل الاجتماعي، الذي تم الانتهاء من إنشائه على مساحة أرض تقدر بـ1135 مترًا مربعًا، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.

وتجري وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت القباج الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، وبحضور السيد حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التضامن

واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة، الذي تم إنشاؤه بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال، حيث أشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.