إقلاع الطائرة 12 من الجسر الجوى الكويتى متجهة للعريش لإغاثة غزة

أقلعت الطائرة الإغاثية 12 من الجسر الجوي الكويتي، اليوم السبت، متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر وتحمل سيارتي إسعاف لـإغاثة قطاع غزة.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة المشرف العام على الحملة عمر الثويني، عقب إقلاع الطائرة، إن التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية في الكويت حقق السرعة في إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

عشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لغزة

وكانت الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة قد وصلت إلى مطار العريش الدولي أمس الجمعة محملة بعشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر الجوي الكويتي حتى الآن إلى 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية.

قصف مدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ29 من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي.

وقالت مصادر في القطاع، اليوم السبت، إن المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان بها آلاف من الأشخاص الذين نزحوا إليها هربًا من جحيم القصف الإسرائيلي للمنازل والمربعات السكنية، اعتقادًا منهم أن المدرسة ستوفر ملاذا آمنا لهم.

وتوقعت المصادر سقوط نحو 150 ما بين شهيد وجريح جراء القصف، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات القريبة.

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، الذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.