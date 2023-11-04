السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقلاع الطائرة 12 من الجسر الجوى الكويتى متجهة للعريش لإغاثة غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

 أقلعت الطائرة الإغاثية 12 من الجسر الجوي الكويتي، اليوم السبت، متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر وتحمل سيارتي إسعاف لـإغاثة قطاع غزة.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة المشرف العام على الحملة عمر الثويني، عقب إقلاع الطائرة، إن التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية في الكويت حقق السرعة في إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

عشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لغزة

txt

التحالف الوطنى و"حياة كريمة" يجهزان قافلتى مساعدات لإرسالها إلى غزة

txt

فرنسا تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

وكانت الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة قد وصلت إلى مطار العريش الدولي أمس الجمعة محملة بعشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر الجوي الكويتي حتى الآن إلى 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية.

قصف مدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ29 من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي. 

وقالت مصادر في القطاع، اليوم السبت، إن المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان بها آلاف من الأشخاص الذين نزحوا إليها هربًا من جحيم القصف الإسرائيلي للمنازل والمربعات السكنية، اعتقادًا منهم أن المدرسة ستوفر ملاذا آمنا لهم. 

وتوقعت المصادر سقوط نحو 150 ما بين شهيد وجريح جراء القصف، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات القريبة.

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، الذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.

إغاثة قطاع غزة العريش الدولي الطائرة الإغاثية الجسر الجوي الكويتي المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الفلسطينيين

مواد متعلقة

التحالف الوطنى و"حياة كريمة" يجهزان قافلتى مساعدات لإرسالها إلى غزة

فرنسا تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 39

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة