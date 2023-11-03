الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

إرسال طائرتين عسكريتين
إرسال طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تنظيم مؤتمر إنساني في 9 نوفمبر بشأن الحرب في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت فرنسا أنها سترسل طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وكان الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك ملحمة حقيقية مفتوحة يتعرض لها كل الفلسطينيين ليس فقط قطاع غزة فقط، وإنما في القدس والضفة الغربية.

وأضاف أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة، وربما ما يجري في قطاع غزة أكثر بشاعة من حيث عدد الضحايا وطريقة العدوان. 

غزة مساعدات إنسانية القاهرة الإخبارية ماكرون فرنسا

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