السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية بمركز الجزويت الثقافي

جزويت الإسكندرية
جزويت الإسكندرية

يحتضن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم، افتتاح فعاليات معرض “تراث محطات ومواصلات الإسكندرية”، وهو معرض فني يحاكي موضوعات تراثية وفنية وثقافية مختلفة عن مدينة الإسكندرية.

أنماط ووسائل المواصلات بالإسكندرية 

يقام معرض “تراث محطات ومواصلات الإسكندرية”، في رحاب مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومؤسسة أسكندرونا الفنية بالإسكندرية.

ويتناول المعرض أعمال فنية تراثية تستعرض تاريخ محطات المواصلات المختلفة في مدينة الإسكندرية، سواء الترام أو المواصلات فوق الأرض.

كما يتطرق المعرض إلي أهم وأبرز محطات المواصلات المختلفة في الإسكندرية وتأثيرها الثقافي والاجتماعي علي مدينة الإسكندرية وسكانها وأثره الثقافي الذي انتقل إلي القاهرة مثل الترام .

كما تستعرض أعمال معرض “تراث محطات ومواصلات الإسكندرية”، والذي تنطلق فعالياته في  مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أشكال المواصلات المختلفة في الإسكندرية مثل الكرتة، الحنطور، التاكسي والترام الأصفر، المشروع، ترام الرمل، ميكروباصات العمومية، والقطار الداخلي ــ قطار أبو قير .

فضلا عن محطات المواصلات في الإسكندرية مثل محطة ترام الرمل، محطة إيزيس، محطة باكوس، محطة الإبراهيمية، محطة الجامعة، محطة الرمل، محطات الترام الأصفر مع خطوطها وغيرها.

ويستهدف المعرض كافة الفنانين من مختلف محافظات مصر لتوثيق الإسكندرية وعرضها بشكل فني. وتتنوع الأعمال المقدمة بين التصوير الفوتوغرافي، وتصوير الجدران، والخزف، والنحت، والتوثيق المعماري، والفنون البصرية، وفن الجرافيك، والكولاج. كما يستعرض العمل التراث المادي مثل مباني المحطات والتراث غير المادي مثل عادات السكان والسائقين المرتبط بالطرق وخطوط النقل في الإسكندرية.

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ الفيلم الروائي الطويل Another Round، أو “جولة أخري”. من إخراج توماس فينتربيرج.

وفيلم “جولة أخري”، روائي طويل، من إنتاج عام 2020. دنماركي، سويدي هولندي مشترك، وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة.

يتناول فيلم “جولة أخري”، والذي يعرض ضمن محور محور الهروب من الواقع. والذي خصصه نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لبرنامج أفلام هذا الشهر، حول أربعة أصدقاء يعملون في التدريس  ويعانون من ضغوط الحياة النفسية.

 يتفق الأصدقاء الأربعة على تجربة نظرية تزعم أن إبقاء الكحول بنسبة معينة في دمائهم يوميًا ستعمل على تخفيف الضغوط وتحسين جودة الحياة، وتقودهم التجربة إلى منعطف غير متوقع ويعيدون اكتشاف معنى آخر للحياة.

مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية تراث محطات ومواصلات الإسكندرية فيلم جولة أخري مؤسسة أسكندرونا الفنية الفنون البصرية فن الكولاج

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