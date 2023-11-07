الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استثمارات الجمهورية الجديدة في جنوب سيناء (تفاصيل)

جنوب سيناء
جنوب سيناء

جعلت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة تنمية وتعمير سيناء على رأس أولوياتها، لما لها من أهمية خاصة استراتيجية وقومية، وما تتمتع به من ثروات قومية، تميزها عن بقية المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، تم وضع عدة محاور وخطط لتنمية سيناء، ويستعرض التقرير التالي أبرز المشروعات في جنوب سيناء.

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جنوب سيناء

بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء 9.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 124% عن خطة العام المالي 2021/2022، بإجمالي 208 مشروعًا تنمويًا، في قطاعات التنمية المحلية والصحة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة.

الاستثمارات

وكان من أبرز ما تم في مجال التنمية المحلية استكمال تركيب كاميرات بانورامية لتأمين الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، ومشروعات تحسين البيئة بشرم الشيخ، ورصف منطقة ابني بيتك بمدينة الطور، وفي مجال الإسكان: المشروع القومي للإسكان، ومحطة تحلية مياه البحر، وتوسيع 2 محطة تحلية بنبق، وإنشاء محطة تحلية بأبورديس، ومحطة تحلية بمدينة طابا.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، ومباني كليات العلوم والتجارة والآداب بجامعة ابورديس، وفي مجال الصحة، استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي، وإنشاء وتجهيز فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومخزن مركزي للمستشفيات والوحدات الصحية، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي، وتطوير شامل لمستشفى نويبع وفي مجال الزراعة استكمال إنشاء 15 مجمعا زراعيا، واستكمال إنشاء محطة بحثية.

وفي مجال خدمات الصحة كان من أهم المشروعات مستشفى الطور وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وإنشاء مستشفى دهب المركزي، وتطوير شامل لمستشفى نويبع، بتكلفة إجمالية 593.8 مليون جنيه، لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وفي مجال الزراعة  استكمال إنشاء 15 تجمع زراعي، وإنشاء محطة بحثية بتكلفة إجمالية بلغت 509.6 مليون جنيه.

سيناء ثروات قومية القيادة السياسية جنوب سيناء شرم الشيخ طابا

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