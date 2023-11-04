السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يشهد حفل تسليم وتسلم المسؤولية الكشفية

كنيسة
كنيسة

شهد الأب أنطونيوس إسكندر الكرملي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، حفل تسليم وتسلم المسؤولية الكشفية، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وتسلم الأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤولية نشاط الكشافة، المجموعتين الثانية عشر، والرابعة عشر، بكشافة وادي النيل، من الأب يوحنا مرقس الكرملي، كمسؤول جديد عن الأنشطة بالكنيسة.

وقدم الأب أنطونيوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في خدمتهم الكشفية، لأجل خير الكنيسة، كما عبر الأب يوحنا عن امتنانه للقائمين على النشاط الكشفي، لمجهوداتهم المبذولة، خلال السنوات الست الماضية، متمنيًا التوفيق للأب كيرلس، في خدمته الجديدة.

وفي كلمته، أشار المسؤول الجديد عن الأنشطة بالكنيسة إلى أهمية النشاط الكشفي، مشجعًا جميع الحاضرين على الاستمرارية، في بذل قصارى جهدهم.

وقدم قائد وقائدة كشافة وادي النيل بالبازيليك، هدية تذكارية، إلى الأب يوحنا، لما بذله من جهد كبير في خدمة النشاط الكشفي، خلال السنوات الماضية.

حوارًا مفتوحًا مع الشباب

وكان قد تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، خدمة التربية الدينية، واجتماع شباب المرحلة الإعدادية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في اللقاء الأب فيلوباتير جاد، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة فصول نشاط التربية الدينية، مؤكدًا لأبناء وبنات خدمة التعليم المسيحي أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس.

كذلك، أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع اجتماع شباب المرحلة الإعدادية، مستمعًا لآرائهم، ومقترحاتهم، ثم قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مشيرًا إلى حتمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، بالإضافة إلى ممارسة الأسرار الكنسية.

تضمن اللقاء أيضًا حوارًا أبويًا بين راعي الإيبارشية، وخدام الكنيسة حول "كيفية التعامل مع المخدومين"، موضحًا لهم ضرورة استخدام الوسائل المتنوعة، لجذب مخدوميهم إلى الرعية، خلال الفترة المقبلة.

الأب أنطونيوس المفوض العام للرهبنة الكرملية ب للرهبنة الكرملية المسؤولية الكشفية القديسة تريزا

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