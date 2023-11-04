السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 43 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم

مطار مرسى
مطار مرسى

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 6 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 43 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

43 رحلة طيران دولية أوروبية

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية، و15 رحلة من بولندا، و8 رحلة من ايطاليا، ورحلة من سلوفاكيا، و6 رحلات من ألمانيا، رحلتين من فرنسا، ورحلة من النمسا، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

رحلة رحلة طيران مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران دولية أوروبية سياحة

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