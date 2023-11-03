الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رعب وإثارة.. طرح البوسترات الرسمى للحكاية الأخيرة "روحى فيك" (صور)

روحي فيك
روحي فيك

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل "55 مشكلة حب" البوسترات الرسمية للحكاية الرابعة والأخيرة من المسلسل، والتي تحمل عنوان "روحي فيك" والمقرر عرض أولى حلقاتها الأحد المقبل عبر قناة "أون".

"روحي فيك" تدور أحداثها في إطار الرعب والإثارة، وهي من بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلاني، نور محمود، مؤمن نور، فراس سعيد، منذر رياحنة، سمر مرسي، محمد عبدالعظيم، هلا السعيد، ريم رءوف، تأليف أحمد عثمان "مؤلف فيلم قبل الأربعين"، ومن إنتاج الشركة المتحدة وArt Makers لـ "أحمد عبدالعاطي"، ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رءوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

"روحي فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 55 مشكلة حب روحي فيك الأحد اون قناة البوسترات

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