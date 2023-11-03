الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الطريق إلى «الاتحادية».. 40 ألف جمعية ومؤسسة صناعية: السيسى نهض بالصناعة والاستثمار

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفدًا من «الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين»، برئاسة الدكتور مهندس محرم هلال، وعدد من ممثلى الاتحاد. ويضم الاتحاد ٥٠ جمعية و٤٠ ألف مؤسسة صناعية، وما يقرب من ٦ ملايين عضو، ويقدم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلًا عن إعداد البيانات والإحصائيات.

واستقبل رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، المستشار محمود فوزى، وفد الاتحاد، وأعرب عن سعادته بالوفد، مشيرًا إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى أى دولة. وأشاد الوفد بإنجازات الدولة المصرية، وما حققه المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التى لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطنى.

وأشار فى هذا الصدد إلى الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة، التى أسهمت فى تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعًا للاستثمار، فضلًا عن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا تفعيل الرخصة الذهبية بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها، ما أسهم فى النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار فى مصر

زهران يعلن برنامجه الخميس ويمامة يعقد مؤتمرًا الجمعة

عقدت حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية اجتماعات تنظيمية، فى إطار استعداداتها لبدء الدعاية الانتخابية، الخميس المقبل الموافق ٩ نوفمبر الجارى، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، مساء أمس الأول، اجتماعًا تنظيميًا برئاسته، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة. وقال عصام الصباحى، مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبدالسند يمامة: «تم الاستقرار على أن تكون الدقهلية هى أولى المحطات للقاءات الجماهيرية التى ستعقدها الحملة، من خلال عقد أول مؤتمر جماهيرى للحملة هناك، الجمعة المقبل الموافق ١٠ نوفمبر الجارى».

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، إنه «يجرى حاليًا التنسيق بين الهيكل المركزى للحملة ونظرائها فى المحافظات، للوقوف على أبرز المقترحات التى سيتم تضمينها فى البرنامج الانتخابى الذى سيُعرض على المصريين».

وكشفت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، عن موعد إعلان البرنامج الانتخابى لمرشحها. وقالت منى شماخ، أمين الإعلام فى الحزب، إن ذلك سيكون يوم الخميس المقبل ٩ نوفمبر الجارى.

الاتحادية السيسي الانتخابات الرئاسية 2024

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