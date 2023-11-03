الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن نصرالله يعلن نتائج العمليات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (فيديو)

حسن نصرالله
حسن نصرالله

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، نتائج العمليات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نصر الله، إن جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان في مواجهة القوات، سواء من قوات النخبة أو القوات النظامية.

وعدد نصرالله القوات المتواجدة على الحدود اللبنانية باتجاه لبنان قائلًا: "نصف القدرات البحرية الإسرائيلية الآن متواجدة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا، وربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان، وما يقارب نصف الدفاع الصاروخي موجه باتجاه جبهة لبنان، والثلث من القوات اللوجيستية موجهة باتجاه لبنان".

وأكد نصرالله أن عشرات الآلاف من سكان المستعمرات نزحوا منها وتم إخلاء آلاف آخرين، ففي الشمال تم  إخلاء 43 مستعمرة والمتواجدين في المستعمرات الآن جنود وليسوا مدنيين، وفي الجنوب تجاه غزة تم إخلاء 58 مستمرة.

وأوضح نصرالله، أن الذين تم إخلاؤهم يشكلون ضغطًا كبيرًا على المستوى النفسى والمعنوي والاقتصادي والمالي.

 

نصرالله حزب الله لبنان الجيش الإسرائيلي

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