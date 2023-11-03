الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطني: مصر نجحت بإدخال أكثر من 200 طن لغزة

عصام عبد الرحمن
عصام عبد الرحمن

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فتح معبر رفح جاء بناء على الجهد الكبير الذي بذلته الدولة، من خلال التواصل مع قيادات مختلفة، سواء في الداخل أو الخارج.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن مصر نجحت حتى الآن بإدخال أكثر من 200 طن من المساعدات المصرية لقطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أنه أُقِرَّت آلية جديدة داخل التحالف لتوصيل الدعم عن طريق جسر بري متواصل بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، بحث أننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل قطاع غزة.

تابع: “أيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية”.

التحالف الوطني رفح معبر رفح فتح معبر رفح مصر

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