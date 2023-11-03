الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم فلسطين

مبادرة من إنسان لإنسان
مبادرة من إنسان لإنسان لدعم فلسطين

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان"؛ لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجّهة لقطاع غزة، ضمن دورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن المبادرة، لدعم أهالي فلسطين، والتي ارتكزت المرحلة الأولى فيها على مشاركة الأطفال فى تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، تحت شعار "من طفل لطفل" مستهدفة توعية النشء بأهمية القضية الفلسطينية.

مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم فلسطين 

تسليم القافلة الأولى للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين والتي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري وهي الأضخم، تضمنت:

ـ 108 شاحنات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس.

ـ أكثر من 300 ألف علبة من الأدوية، والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

ـ  تدشين كيانات التحالف الوطنى بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكل المحافظات.

غزة فلسطين أهالي فلسطين من إنسان لإنسان حياة كريمه

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