الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نساء مصر": ندعم الرئيس السيسى لاستكمال مشروعات التنمية والحفاظ على أمن الوطن

المقر الرئيسي لحملة
المقر الرئيسي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شاركت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، في زيارة وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين إلى المقر الرئيسي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأها وخطة مصر نحو رؤية ٢٠٣٠، ودعم المشروعات والإنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات التشريعية، والقوانين التي ساهمت في نهضة الحياة للوطن والمواطن.

منال العبسي تشارك في زيارة الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين لمقر حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضحت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، فحارب الإرهاب وأنشأ المشروعات القومية، وعالج البنية التحتية، فكان له الفضل في استقرار مصر والعودة بها إلى ريادتها العربية والإفريقية والعالمية وتحقيق نجاحات ملموسة فى العمق الاستراتيجي للبلاد على عدة مستويات منها الأمني والاقتصادي، لافتة إلى أن المهام التي تولاها الرئيس السيسي وإدارته شئون البلاد كانت صعبة، ولكن بفضل حكمته استطاع التغلب عليها، مما أدى إلى تحقيق الاستقرار، وتجنِّبُ البلادَ الكثيرَ مِن الأخطار والصعوبات.

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منال العبسى تثمّن كلمة الرئيس السيسى أمام تفتيش الفرقة الرابعة المدرعة

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منال العبسى: كلمة الرئيس السيسى رسالة للعالم على قوة وانضباط الجيش المصرى

وأشارت العبسي إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم والمستمر للمرأة المصرية وتشجيعه لها وحرصه الدائم والمستمر على تمكينها في كل المجالات والمناصب القيادية، وتوجيهه مؤسسات الدولة بتوفير كل الإمكانات واتخاذ كل الخطوات التي تضمن لها الحماية الاجتماعية ولأسرتها.

الرئيس السيسي  حرص على دعم وتشجيع المرأة وتمكينها في شتى المجالات

وثمنت أيضًا الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي والجهود المبذولة في القضايا والملفات العربية، وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، وما تقدمه مصر من تقدم كبير، والتفاف العالم حولها؛ للوصول إلى حل جذري وقاطع؛ يضمن الحفاظ على القضية الفلسطينية، ووقف عملية الاقتتال، وتقديم المساعدات والإغاثات اللازمة لأهالي غزة دون التفريط في حقوقهم أو المساس بالأمن المصري والحدود المصرية، وكذلك دوره الكبير في القضية الليبية والسورية والسودانية واللبنانية واليمنية وغيرها من الملفات المهمة في المنطقة والبلدان المجاورة.

ووجهت العبسي جميع المصريين بضرورة الحرص على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والمساهمة في استمرار مسيرة الإنجازات والتنمية والمشاركة بشكل مميز.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الدكتورة منال العبسي الجمعية العمومية نساء مصر الاتحاد المصري عبد الفتاح السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية رؤية ٢٠٣٠

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