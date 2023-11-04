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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 4-11-2023

الصلاة
الصلاة

تحظى مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 4-11-2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية منذ تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة والتي تغيرت معها مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، حيث أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيانًا توضيحيًا لتوقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 4-11-2023 في المحافظات

يعرض "الدستور" للقراء من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 4-11-2023 في كافة محافظات الجمهورية عقب تطبيق التوقيت الشتوي، وذلك من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة والذي جاء كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:41 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:43 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:06 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:24 مساء.

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الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:40 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:41 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:04 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:23 مساء.

الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:34 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:45 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:08 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:24 مساء.

الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:55 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:07 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:30 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:45 مساء.

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الصلاة في محافظة جنوب سيناء

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:28 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:35 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 4:58 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:16 مساء.


الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:41 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:47 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:10 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:28 مساء.

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