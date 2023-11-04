السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 4-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم السبت 4-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية اليومي، الذي يتم من خلاله إعلان الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية والذي يتابعه الملايين من المواطنين للتأقلم على درجات الحرارة المتوقعة لتجنب نزلات البرد الشديدة.

حالة الطقس اليوم 

وكشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 4-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية والأجواء المائلة للحرارة في محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار فيما يسود طقس لطيف في الساعات الأولى لليل وطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

وفي محافظات شمال الصعيد تشهد طقسا حارا وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وطقسا لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطريق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق المختلفة في البلاد وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وأوضح الخبراء أن السبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة هو وجود مرتفع جوي قريب من سطح الأرض يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة.

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32

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"الأرصاد": طقس مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 4 نوفمبر 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

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