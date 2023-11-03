"الأرصاد": طقس مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة.

وقالت غانم، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنّ طقس اليوم يشهد استقرارًا للأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، حيث يؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض لذلك نشعر بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.

"الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلاً

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، وبالتالي نشعر خلال فترة النهار بطقس إلى خريفي مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بالنهار خاصة مع اشتداد أشعة الشمس.

وتابعت: سنشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وفي الساعات المتأخرة وفي الفجر والصباح الباكر لغياب أشعة الشمس بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية، ليتحول الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خصوصًا المدن الجديدة.