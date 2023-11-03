الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حامد فارس: مصر تصدت للمخطط الصهيونى بكل قوة

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مخططات قديمة سعى لها الكيان الصهيوني كثيرًا؛ لتصفية القضية بما يتوافق مع الحلم الصهيوني.

 التهجير القسري لشعب فلسطين

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القوات الإسرائيلية استغلت حادث 7 أكتوبر لتنفيذ خططهم الشيطانية من خلال التهجير لسيناء، ولكن يمكن القول إن هذا المخطط لن تستطيع إسرائيل تنفيذه على الإطلاق، حيث رفض الشعب الفلسطيني ترك أرضه، كما رفضت القيادة السياسية المصرية هذا المخطط ذى النوايا الخبيثة.

وأضاف في حديثه، أن الموقف المصري الحازم أفشل المخطط الصهيوني بصورة كبيرة، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مع التأكيد على أنه لا يمكن لأحد المساس بالأمن القومي المصري.

تعمير سيناء 

وأشار إلى أن مصر تحرص كل الحرص على تنمية سيناء بشكل كامل وشامل، حيث تهدف الدولة المصرية إلى تعمير سيناء والاهتمام بها بعد سنوات عانت منها من الإهمال.

حامد فارس خبير علاقات دولية اليوم دي ام سي دينا عصمت

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