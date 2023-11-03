صحة فلسطين تحذر من احتمال توقف حاضنات حديثى الولادة بسبب نقص الوقود

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 135 من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 120 منهم، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة .

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها اليومي حول تطورات الأوضاع، أنه أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، علما بأنه يستقبل مئات المصابين من مخيم جباليا، وهو ما يعرضهم لخطر الموت الوشيك أو الإعاقة مدى الحياة، فيما أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة قد أوشك على النفاد من الوقود.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تكن مخصصة في الأصل للتشغيل المستمر، تزداد صعوبة بسبب ندرة قطع الغيار، ما يؤثر تأثيرا خطيرا على أهم الوظائف في المستشفيات وعلى قدرة سيارات الإسعاف على الاستجابة.

وحذرت الصحة الفلسطينية من احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.

الصحة الفلسطينية: فتح معبر رفح سمح بإجلاء 60 جريحًا إلى مستشفي ميداني مصري

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن فتح معبر رفح بين غزة ومصر، سمح بإجلاء حوالي 60 جريحا فلسطينيا إلى مستشفى ميداني مصري، إلى جانب حوالي 400 من حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وفي الضفة، وثقت منظمة الصحة العالمية 118 اعتداء على الرعاية الصحية، طالت 99 سيارة إسعاف، بما في ذلك 67 اعتداء تنطوي على عرقلة تقديم الرعاية الصحية، و61 اعتداء جسديا ضد الفرق الصحية، و19 اعتداء تنطوي على إعاقة عمل واحتجاز الموظفين الصحيين وسيارات الإسعاف، و12 اعتداء تنطوي على تفتيش عسكري للكوادر والمنشآت الصحية، وذلك منذ 7 أكتوبر المنصرم.